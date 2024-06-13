От каких болезней может защитить чай улун: полезные свойства напитка

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Чай улун предотвращает депрессию и улучшает память

1:04
Здоровье

Молочный улун широко известен своим насыщенным сливочным вкусом и ароматом.

Чай улун предотвращает депрессию и улучшает память
Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

В чём польза улуна

Улун помогает в профилактике заболеваний, связанных с памятью. Наличие особых веществ в листьях этого сорта позволит поклонникам этого вида чая значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера и склероза. Улун является отличным средством для борьбы с депрессией.

Исследование, проведенное в 2023 году с участием 76 673 взрослых китайцев в возрасте от 30 до 79 лет, показало, что у тех, кто пил чай, в том числе чёрный, зелёный и улун, риск развития высокого кровяного давления был на 10% ниже.

Каково воздействие улуна на организм

Он улучшает настроение, повышает работоспособность, заряжает энергией.

Иногда, если вы слишком эмоционально напряжены, улун может помочь снять напряжение.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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