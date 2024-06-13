От каких болезней может защитить чай улун: полезные свойства напитка

Молочный улун широко известен своим насыщенным сливочным вкусом и ароматом.
Улун помогает в профилактике заболеваний, связанных с памятью. Наличие особых веществ в листьях этого сорта позволит поклонникам этого вида чая значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера и склероза. Улун является отличным средством для борьбы с депрессией.
Исследование, проведенное в 2023 году с участием 76 673 взрослых китайцев в возрасте от 30 до 79 лет, показало, что у тех, кто пил чай, в том числе чёрный, зелёный и улун, риск развития высокого кровяного давления был на 10% ниже.
Он улучшает настроение, повышает работоспособность, заряжает энергией.
Иногда, если вы слишком эмоционально напряжены, улун может помочь снять напряжение.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.