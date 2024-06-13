Как понять, что у вас дефицит цинка: главные признаки его нехватки

Цинк участвует в выработке около 100 видов ферментов в организме человека: он действует как антиоксидант и нейтрализует воздействие свободных радикалов.
Цинк регулирует уровень сахара и участвует в секреции инсулина. Врачи рекомендуют добавки цинка в рационе, если вы склонны к дерматозам, и для комплексной борьбы с тяжёлыми формами акне и кистозными прыщами.
Стимулируя выработку коллагена, цинк повышает эластичность кожи и даже разглаживает морщины. Ещё одна важная роль цинка заключается в том, чтобы помочь организму восстановиться. Цинк помогает восстанавливать клеточные мембраны, способствует росту клеток и поддерживает здоровье кожи.
Свидетельством дефицита цинка являются частые простудные заболевания, нарушение вкуса и обоняния, тусклость и выпадение волос, ломкость и белые пятна на ногтях, угревая сыпь, дерматиты, экзема, плохая регенерация кожи, потеря остроты зрения.
Цинк поступает в организм с пищей. Особенно много цинка содержится в говядине, печени, морепродуктах (устрицы, моллюски), зародышах пшеницы, рисовых отрубях, овсянке, моркови, горохе, луке, шпинате и орехах.
Лучшим источником цинка являются устрицы, но он также в изобилии содержится в птице, бобах, миндале, кешью, цельнозерновых и молочных продуктах.
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