Свекольно-морковный сок может спасти от рака

Учёные по всему миру стремятся к разработке эффективного средства против онкологических болезней. Австрийский онколог Рудольф Бройс утверждает, что ему удалось вывести уникальную формулу сока, способствующего лечению рака. Доктор Владимир Эни-Оларунда поделился информацией об этих исследованиях в социальных сетях.
По результатам экспериментов, проведённых Бройсом, сок из свеклы и моркови показал себя эффективным в противодействии онкологическим заболеваниям. Австрийский специалист сумел оказать помощь свыше 45 тысячам пациентов с помощью этого нектара. Его уникальная схема питания, продолжающаяся 42 дня, как заявляет Бройс, приводит к голоданию и гибели раковых клеток.
Рецепт сока включает в себя следующие ингредиенты: свекла (55%), морковь (20%), корень сельдерея (20%), картофель (3%) и редис (2%). Все компоненты необходимо измельчить в блендере и выпивать полученный напиток утром, до приёма пищи.
Как утверждается, свекла содержит бетаин — аминокислоту с противораковым эффектом. Также этот овощ характеризуется сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.