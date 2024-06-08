Свекольно-морковный сок может спасти от рака

Онколог Бройс: специальный сок из свеклы и моркови поможет в борьбе с раком

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные по всему миру стремятся к разработке эффективного средства против онкологических болезней. Австрийский онколог Рудольф Бройс утверждает, что ему удалось вывести уникальную формулу сока, способствующего лечению рака. Доктор Владимир Эни-Оларунда поделился информацией об этих исследованиях в социальных сетях.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

По результатам экспериментов, проведённых Бройсом, сок из свеклы и моркови показал себя эффективным в противодействии онкологическим заболеваниям. Австрийский специалист сумел оказать помощь свыше 45 тысячам пациентов с помощью этого нектара. Его уникальная схема питания, продолжающаяся 42 дня, как заявляет Бройс, приводит к голоданию и гибели раковых клеток.

Рецепт сока включает в себя следующие ингредиенты: свекла (55%), морковь (20%), корень сельдерея (20%), картофель (3%) и редис (2%). Все компоненты необходимо измельчить в блендере и выпивать полученный напиток утром, до приёма пищи.

Как утверждается, свекла содержит бетаин — аминокислоту с противораковым эффектом. Также этот овощ характеризуется сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием.