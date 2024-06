Свекольно-морковный сок может спасти от рака

Учёные по всему миру стремятся к разработке эффективного средства против онкологических болезней. Австрийский онколог Рудольф Бройс утверждает, что ему удалось вывести уникальную формулу сока, способствующего лечению рака. Доктор Владимир Эни-Оларунда поделился информацией об этих исследованиях в социальных сетях.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain