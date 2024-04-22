Снизит "плохой" холестерин и сахар, поможет похудеть: этот продукт нужно обязательно добавить в рацион

"Доктор Питер": фасоль помогает в похудении и снижении сахара в крови

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания и улучшения здоровья в питании важно соблюдать баланс в употреблении белков, жиров, углеводов, а также выбирать продукты, богатые микроэлементами и витаминами. Об этом пишет "Доктор Питер".

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Очень важно употреблять суточную норму белка, поскольку организм не может его сам синтезировать. Белок бывает не только животным, но и растительным. Одним из хороших источников белка является красная фасоль. Этот продукт может отлично заменить мясо, он имеет много полезных свойств.

Если вы хотите похудеть, то обязательно добавляйте в рацион фасоль. Она даёт чувство сытости на долгое время, не имеет большой калорийности, богата клетчаткой и белком.

Также фасоль отлично поддерживает здоровье сердца, так как она содержит в себе магний, фолиевую кислоту. Она помогает выработке эритроцитов, снижает уровень гомоцистеина, который вызывает инсульт и риск сердечных заболеваний. Кроме того, этот продукт контролирует уровень сахара в крови, благодаря содержащейся растворимой клетчатке.