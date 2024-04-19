Заслуженный врач рассказал о риске потери слуха от наушников с шумоподавлением

Врач Осипов: беспроводные наушники с шумоподавлением могут вызвать потерю слуха

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно высказыванию главного врача Центральной районной больницы в Домодедово, Андрея Осипова, использование беспроводных наушников с подавлением шума может привести к ухудшению слуха и оторванности от реальности, как сообщает он интернет-изданию Regions.

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"Эти наушники нешумоподавляющие. Через них в органы слуха поступает и высокая громкость, и различные частоты тональности. Поэтому из-за них реально потерять слух", — отметил Андрей Осипов.

Относительно наушников, используемых в работе строителями, пилотами и другими профессионалами, здесь можно уверенно говорить о их полезности. Эти устройства разработаны специально для защиты слуха, освобождая человека от излишнего шума, пояснил врач.