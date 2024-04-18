Учёные обнаружили, что эмаль зубов у грызунов имеет нанометровые карманы, которые заполнены веществом, похожим на ферригидрит

Зубная эмаль большинства грызунов богата железом, поэтому их зубы защищены от повреждений.
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0
Американское химическое общество (ACS) сообщило, что учёные сделали на уровне атомов анализ состава эмали зубов у бобров, нутрий, белок, сурков, крыс, полевок и мышей.
В результате были обнаружены нанометровые карманы, которые заполнены веществом, схожим с материалом под названием ферригидрит. Именно благодаря подобной структуре эмали, зубы у грызунов отличаются особой прочностью. Учёные заявили, что толщина этого слоя у грызунов разного размера — самый тонкий у мышей, а самый толстый — у нутрий.
Кроме того, исследователи обратили внимание, что у некоторых грызунов передние зубы оранжево-коричневого цвета. Выяснилось, что такой цвет им придаёт тонкий поверхностный слой, который состоит из ароматических аминокислот и неорганических минералов. Возможно, благодаря этому открытию, будут изобретены новые бесцветные средства для укрепления эмали зубов человека и найдены способы улучшить их реставрацию.
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