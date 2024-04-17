Высокое потребление соли способно нанести огромный вред здоровью

Избыточное потребления соли может негативно отразиться на здоровье и спровоцировать развитие различных заболеваний.
По мнению специалистов, соль является одним из основных факторов риска для развития гипертонии или повышенного кровяного давления. Потребление излишнего количества натрия приводит к задержке воды в организме, что увеличивает объём крови, следовательно, нагрузку на сердце и артерии.
Завышенное потребление соли приводит к задержке жидкости в организме, что может спровоцировать появление отёков на ногах, лице и других частях тела.
Высокий уровень соли в питании увеличивает скорость вымывания кальция из костей, что со временем может вызвать уменьшение плотности костной ткани и развитие остеопороза.
Для снижения возможных рисков, связанных с повышенным употреблением соли, целесообразно ограничить её потребление до установленных стандартов — не более, чем 5 грамм в сутки.
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