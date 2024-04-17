Высокое потребление соли способно нанести огромный вред здоровью

Почему так важно есть меньше соли

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное потребления соли может негативно отразиться на здоровье и спровоцировать развитие различных заболеваний.

Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

По мнению специалистов, соль является одним из основных факторов риска для развития гипертонии или повышенного кровяного давления. Потребление излишнего количества натрия приводит к задержке воды в организме, что увеличивает объём крови, следовательно, нагрузку на сердце и артерии.

Завышенное потребление соли приводит к задержке жидкости в организме, что может спровоцировать появление отёков на ногах, лице и других частях тела.

Высокий уровень соли в питании увеличивает скорость вымывания кальция из костей, что со временем может вызвать уменьшение плотности костной ткани и развитие остеопороза.

Для снижения возможных рисков, связанных с повышенным употреблением соли, целесообразно ограничить её потребление до установленных стандартов — не более, чем 5 грамм в сутки.