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Хирург Поляков: сложность операции была в удалении опухолевого процесса и одномоментной реконструкции

В НМИЦ радиологии провели операцию по удалению аденокистозного рака слюнной железы

1:25
Здоровье

Через несколько месяцев после удаления зуба мудрости, 36-летний мужчина из Калуги вновь обратился из-за объёмного образования, выросшего на месте удалённого зуба.

В НМИЦ радиологии провели операцию по удалению аденокистозного рака слюнной железы
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Врач-стоматолог заподозрил злокачественное образование и отправил пациента к онкологу, который подтвердил диагноз — аденокистозный рак слюнной железы.

Молодой человек был направлен на консультацию в НМИЦ радиологии Минздрава России. Ему сделали компьютерную томографию, которая показала опухоль, распространившуюся за пределы челюсти.

В итоге пациенту провели операцию — сначала удалили часть верхней челюсти, а затем сделали её реконструкцию с использованием аутотрансплантата. После этого с помощью 3D-печати сделали шаблоны для резекции верхней челюсти и индивидуальный титановый эндопротез.

Операция проводилась силами двух хирургических бригад в течение 8,5 часов.

"Сложность операционного вмешательства была в удалении опухолевого процесса и одномоментной реконструкции, обеспечивающей оптимальные функциональные и эстетические результаты,” — рассказал заведующий отделением микрохирургии Андрей Поляков.

Сейчас пациента ждёт лучевая терапия. Врачи уверены, что вскоре он сможет вернуться к полноценной жизни.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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