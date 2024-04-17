Хирург Поляков: сложность операции была в удалении опухолевого процесса и одномоментной реконструкции

В НМИЦ радиологии провели операцию по удалению аденокистозного рака слюнной железы

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Через несколько месяцев после удаления зуба мудрости, 36-летний мужчина из Калуги вновь обратился из-за объёмного образования, выросшего на месте удалённого зуба.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Врач-стоматолог заподозрил злокачественное образование и отправил пациента к онкологу, который подтвердил диагноз — аденокистозный рак слюнной железы.

Молодой человек был направлен на консультацию в НМИЦ радиологии Минздрава России. Ему сделали компьютерную томографию, которая показала опухоль, распространившуюся за пределы челюсти.

В итоге пациенту провели операцию — сначала удалили часть верхней челюсти, а затем сделали её реконструкцию с использованием аутотрансплантата. После этого с помощью 3D-печати сделали шаблоны для резекции верхней челюсти и индивидуальный титановый эндопротез.

Операция проводилась силами двух хирургических бригад в течение 8,5 часов.

"Сложность операционного вмешательства была в удалении опухолевого процесса и одномоментной реконструкции, обеспечивающей оптимальные функциональные и эстетические результаты,” — рассказал заведующий отделением микрохирургии Андрей Поляков.

Сейчас пациента ждёт лучевая терапия. Врачи уверены, что вскоре он сможет вернуться к полноценной жизни.