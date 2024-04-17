Стоматолог Шатаева рассказала, что отбеливающие пасты и курение вредят зубной эмали

Заботиться о здоровье зубов необходимо каждый день. Главный врач стоматологической клиники "Город Улыбок" Виктория Шатаева поделилась несколькими секретами по сохранению здоровья зубной эмали.
Первый секрет — нельзя употреблять одновременно холодную и горячую еду.
Когда одновременно происходит контакт зубной эмали с холодными и горячими продуктами, на её поверхности появляются трещины, которые могут стать причиной потери зуба.
Второй секрет — необходимо отказаться от курения.
У сигаретного дыма высокая температура, которая может привести к микротрещинам и чувствительности зубов. Более того, курение нарушает кислотно-щелочной баланс слюны, это способствует более быстрому развитию кариеса. А в трещинах эмали может скапливаться никотин, тем самым изменяя цвет эмали.
Третий секрет — не используйте отбеливающей пасты.
В составе отбеливающих паст много абразивных частиц, которые механически удаляют пигментированный налет, фактически стирая его с зубов словно пемза. Это приводит к повреждению эмали и появлению чувствительности.
Четвёртый секрет — не все народные методы полезны.
Например, чистка зубов с добавлением соли, соды, измельчённого активированного угля или лимонного сока.
Пятый секрет — реже используйте губную помаду.
Твёрдый парафин, который входит в состав декоративной или гигиенической помады, может приклеиваться к поверхности зубов, и на него налипает зубной налёт в большем количестве, чем обычно. Это влечёт за собой повышение риска развития кариеса в несколько раз.
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