Стоматолог Шатаева рассказала, что отбеливающие пасты и курение вредят зубной эмали

Отбеливающие пасты и курение вредят зубной эмали

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заботиться о здоровье зубов необходимо каждый день. Главный врач стоматологической клиники "Город Улыбок" Виктория Шатаева поделилась несколькими секретами по сохранению здоровья зубной эмали.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Первый секрет — нельзя употреблять одновременно холодную и горячую еду.

Когда одновременно происходит контакт зубной эмали с холодными и горячими продуктами, на её поверхности появляются трещины, которые могут стать причиной потери зуба.

Второй секрет — необходимо отказаться от курения.

У сигаретного дыма высокая температура, которая может привести к микротрещинам и чувствительности зубов. Более того, курение нарушает кислотно-щелочной баланс слюны, это способствует более быстрому развитию кариеса. А в трещинах эмали может скапливаться никотин, тем самым изменяя цвет эмали.

Третий секрет — не используйте отбеливающей пасты.

В составе отбеливающих паст много абразивных частиц, которые механически удаляют пигментированный налет, фактически стирая его с зубов словно пемза. Это приводит к повреждению эмали и появлению чувствительности.

Четвёртый секрет — не все народные методы полезны.

Например, чистка зубов с добавлением соли, соды, измельчённого активированного угля или лимонного сока.

Пятый секрет — реже используйте губную помаду.

Твёрдый парафин, который входит в состав декоративной или гигиенической помады, может приклеиваться к поверхности зубов, и на него налипает зубной налёт в большем количестве, чем обычно. Это влечёт за собой повышение риска развития кариеса в несколько раз.