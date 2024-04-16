Эти 3 противовоспалительных продукта понижают риск рака

Врач-онколог Андрей Воробьёв назвал три доступных продукта, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают от рака. Стопроцентной защиты это не даст, но поможет существенно снизить риск развития злокачественной опухоли. Об этом пишет "Медикфорум".
"Иногда, однако, хронические воспалительные клетки могут фактически стимулировать рост раковых клеток. Уменьшение воспаления значительно затрудняет рост рака. Снижение уровня хронического воспаления — это один из способов сохранить здоровье и попытаться снизить риск развития рака", — говорит врач.
Так, в свой рацион нужно включить чернику. Она богата фитохимическими веществами, которые могут предотвращать образование раковых клеток. Если часто употреблять жирную рыбу, то вы насытите организм жирными кислотами омега-3, которые снижают выработку воспалительных цитокинов.
Ещё важно есть продукты с пробиотиками. Они содержатся в кефире, квашеной капусте. Живые бактерии улучшат состояние кишечника и избавят от многих проблем в организме.
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