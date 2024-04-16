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Эти 3 противовоспалительных продукта понижают риск рака

Онколог Воробьёв: черника и квашеная капуста снижают риск рака

1:07
Здоровье

Врач-онколог Андрей Воробьёв назвал три доступных продукта, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают от рака. Стопроцентной защиты это не даст, но поможет существенно снизить риск развития злокачественной опухоли. Об этом пишет "Медикфорум".

Онколог Воробьёв: черника и квашеная капуста снижают риск рака
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Иногда, однако, хронические воспалительные клетки могут фактически стимулировать рост раковых клеток. Уменьшение воспаления значительно затрудняет рост рака. Снижение уровня хронического воспаления — это один из способов сохранить здоровье и попытаться снизить риск развития рака", — говорит врач.

Так, в свой рацион нужно включить чернику. Она богата фитохимическими веществами, которые могут предотвращать образование раковых клеток. Если часто употреблять жирную рыбу, то вы насытите организм жирными кислотами омега-3, которые снижают выработку воспалительных цитокинов.

Ещё важно есть продукты с пробиотиками. Они содержатся в кефире, квашеной капусте. Живые бактерии улучшат состояние кишечника и избавят от многих проблем в организме.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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