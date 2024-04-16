Эти 3 противовоспалительных продукта понижают риск рака

Онколог Воробьёв: черника и квашеная капуста снижают риск рака

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Андрей Воробьёв назвал три доступных продукта, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают от рака. Стопроцентной защиты это не даст, но поможет существенно снизить риск развития злокачественной опухоли. Об этом пишет "Медикфорум".

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"Иногда, однако, хронические воспалительные клетки могут фактически стимулировать рост раковых клеток. Уменьшение воспаления значительно затрудняет рост рака. Снижение уровня хронического воспаления — это один из способов сохранить здоровье и попытаться снизить риск развития рака", — говорит врач.

Так, в свой рацион нужно включить чернику. Она богата фитохимическими веществами, которые могут предотвращать образование раковых клеток. Если часто употреблять жирную рыбу, то вы насытите организм жирными кислотами омега-3, которые снижают выработку воспалительных цитокинов.

Ещё важно есть продукты с пробиотиками. Они содержатся в кефире, квашеной капусте. Живые бактерии улучшат состояние кишечника и избавят от многих проблем в организме.