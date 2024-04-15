Названы 2 неочевидных симптома рака почки

Уролог Башкатов: боль под рёбрами и кровь в моче могут быть симптомами рака почки

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог Вадим Башкатов рассказал, что рак почек зачастую не проявляется длительное время, пока не начнётся последняя стадия заболевания. Поэтому важно обращать внимание на различные изменения в работе организма. Об этом сообщает "Медикфорум".

Фото: wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам специалиста, прежде всего, нельзя игнорировать кровь в моче. При раке почки кровотечение происходит непостоянно. Поэтому если вы заметили такой симптом, то медлить не стоит.

Ещё может появиться уплотнение в пояснице, припухлость. В этом случае важно обследовать появившуюся проблему у врача.

Врач назвал и другие возможные симптомы рака почек. К ним относятся резкая и беспричинная потеря веса, чувство усталости, боль в спине под рёбрами, плохой аппетит, повышенное потоотделение, температура, плохое самочувствие.

Это онкозаболевание может развиться по причине высокого артериального давления, лишнего веса, сахарного диабета, наследственности.