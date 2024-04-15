Названы 2 неочевидных симптома рака почки

Уролог Вадим Башкатов рассказал, что рак почек зачастую не проявляется длительное время, пока не начнётся последняя стадия заболевания. Поэтому важно обращать внимание на различные изменения в работе организма. Об этом сообщает "Медикфорум".
По словам специалиста, прежде всего, нельзя игнорировать кровь в моче. При раке почки кровотечение происходит непостоянно. Поэтому если вы заметили такой симптом, то медлить не стоит.
Ещё может появиться уплотнение в пояснице, припухлость. В этом случае важно обследовать появившуюся проблему у врача.
Врач назвал и другие возможные симптомы рака почек. К ним относятся резкая и беспричинная потеря веса, чувство усталости, боль в спине под рёбрами, плохой аппетит, повышенное потоотделение, температура, плохое самочувствие.
Это онкозаболевание может развиться по причине высокого артериального давления, лишнего веса, сахарного диабета, наследственности.
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