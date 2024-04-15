Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Planet Today: мозг человека "не видит" разницы между реальностью и воображением
Пьяный австралиец побил индонезийца на Бали и был заперт в супермаркете
Боец UFC Чендлер высказался об официальном анонсе боя с Макгрегором
Как вкусно засолить селёдку к столу: делимся простым рецептом
Рене Зеллвегер и Хью Грант сыграют главные роли в продолжении "Бриджит Джонс"
Tesla планирует уволить более 10% своих сотрудников из-за падения продаж
В России назвали уловкой слова Макрона о перемирии
Международная организация проверит состояние ЗАЭС
Гросси заявил о планах посетить Иран
Названы 2 неочевидных симптома рака почки

Уролог Башкатов: боль под рёбрами и кровь в моче могут быть симптомами рака почки

1:00
Здоровье

Уролог Вадим Башкатов рассказал, что рак почек зачастую не проявляется длительное время, пока не начнётся последняя стадия заболевания. Поэтому важно обращать внимание на различные изменения в работе организма. Об этом сообщает "Медикфорум".

Уролог Башкатов: боль под рёбрами и кровь в моче могут быть симптомами рака почки
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам специалиста, прежде всего, нельзя игнорировать кровь в моче. При раке почки кровотечение происходит непостоянно. Поэтому если вы заметили такой симптом, то медлить не стоит.

Ещё может появиться уплотнение в пояснице, припухлость. В этом случае  важно обследовать появившуюся проблему у врача.

Врач назвал и другие возможные симптомы рака почек. К ним относятся резкая и беспричинная потеря веса, чувство усталости, боль в спине под рёбрами, плохой аппетит, повышенное потоотделение, температура, плохое самочувствие.

Это онкозаболевание может развиться по причине высокого артериального давления, лишнего веса, сахарного диабета, наследственности.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Муравейко Юрий
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Последние материалы
Уролог Башкатов: боль под рёбрами и кровь в моче могут быть симптомами рака почки
Planet Today: мозг человека "не видит" разницы между реальностью и воображением
Пьяный австралиец побил индонезийца на Бали и был заперт в супермаркете
Боец UFC Чендлер высказался об официальном анонсе боя с Макгрегором
Как вкусно засолить селёдку к столу: делимся простым рецептом
Рене Зеллвегер и Хью Грант сыграют главные роли в продолжении "Бриджит Джонс"
Tesla планирует уволить более 10% своих сотрудников из-за падения продаж
В России назвали уловкой слова Макрона о перемирии
Международная организация проверит состояние ЗАЭС
Гросси заявил о планах посетить Иран
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников