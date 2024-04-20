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Онищенко обозначил два района Подмосковья, где высок риск заражения клещевым энцефалитом

Академик Онищенко: существует опасность заражения клещевым энцефалитом в двух районах Подмосковья

0:48
Здоровье

Геннадий Онищенко, академик РАН, предупредил о необходимости бдительности у жителей России в Дмитровском и Талдомском районах Московской области из-за повышенного риска заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом (болезнь Лайма).

Академик Онищенко: существует опасность заражения клещевым энцефалитом в двух районах Подмосковья
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Он отметил, что никаким образом не призывает граждан отказываться от отдыха в Подмосковье. Всем, кто собирается в походы или в лес за грибами, врач-эпидемиолог посоветовал бы делать прививки от клещевого энцефалита для собственной защиты.

"Я ни в коем случае не отговариваю горожан от отдыха в Подмосковье. Новые силы нужны и взрослым, и детям. Причём лучше не лететь опрометью в Турцию, а выбрать именно Подмосковье. Там не надо адаптироваться к климату, к разнице во времени, к воде и еде", — отметил Геннадий Онищенко.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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