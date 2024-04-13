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На экранах смартфонов обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA, которые могут вызвать опасные заболевания

На экранах смартфонов обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA

0:54
Здоровье

На экранах смартфонов могут находиться бактерии, из-за которых человек может заразиться опасными инфекциями.

На экранах смартфонов обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA
Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

К этому выводу пришли учёные, взяв с нескольких телефонов мазки и поместив их для тестирования в чашу Петри. Спустя 48 часов, там обнаружились разного рода опасные бактерии.

Директор микробиологии Колумбийского медицинского центра Сьюзан Уиттер рассказала, что среди прочих были обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA.

Bacillus cereus — это патоген пищевого происхождения, он продуцирует токсины и вызывает рвоту и диарею.

Стафилококковые инфекции могут поражать кожу.

MRSA — это бактерии, которые обычно живут на коже человека, не принося вреда. Но если они попадут внутрь организма, то могут вызвать серьёзную инфекцию, требующую незамедлительного лечения антибиотиками.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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