На экранах смартфонов обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA, которые могут вызвать опасные заболевания

На экранах смартфонов обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На экранах смартфонов могут находиться бактерии, из-за которых человек может заразиться опасными инфекциями.

Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

К этому выводу пришли учёные, взяв с нескольких телефонов мазки и поместив их для тестирования в чашу Петри. Спустя 48 часов, там обнаружились разного рода опасные бактерии.

Директор микробиологии Колумбийского медицинского центра Сьюзан Уиттер рассказала, что среди прочих были обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA.

Bacillus cereus — это патоген пищевого происхождения, он продуцирует токсины и вызывает рвоту и диарею.

Стафилококковые инфекции могут поражать кожу.

MRSA — это бактерии, которые обычно живут на коже человека, не принося вреда. Но если они попадут внутрь организма, то могут вызвать серьёзную инфекцию, требующую незамедлительного лечения антибиотиками.