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Назван самый вредный и самый полезный тип красного мяса

Врач Бобровский: свинина является самым вредным мясом

0:59
Здоровье

Врач-диетолог Андрей Бобровский сообщил, какой вид красного мяса является наиболее вредным для организма человека и какой полезным. Об этом сообщает Sputnik.

Итак, для человека самым вредным мясом считается тот, который содержит в себе много вредных и насыщенных жиров.

"Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один — атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения", — рассказал медик о вреде насыщенных жиров для организма.

По словам специалиста, именно свинина является тем видом красного мяса, в котором больше всего содержится опасных жиров. Также учёные выявили, что есть кавказский феномен. Он связан с употреблением мяса. Долгожители едят мясо ягнят.

Таким образом, самым полезным мясом считается молодая баранина. Это мясо даёт полезные жирные кислоты.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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