Доцент Сулим: разогреву перед жиросжигающей тренировкой необходимо уделять не менее 10 минут

Доцент Сулим рассказала, что разогреву перед жиросжигающей тренировкой необходимо уделять не менее 10 минут

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренировка, направленная на жиросжигание, требует обязательной предварительной подготовки в виде разминки.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим рассказала, что разогреву перед тренировкой необходимо уделять не менее 10 минут. По окончанию разминки можно в течение 1 минуты выполнить прыжки с одновременным разведением рук и ног, передаёт NEWS.ru.

"Начинать надо с 10-минутной разминки, разогреться шестью-восемью упражнениями — наклоны, повороты головы, вращение рук в кистевых, локтевых, плечевых суставах, несколько выпадов, приседаний, махи ногами, различные наклоны, вращение голеностопа. Главное — разогревайте мышцы в порядке сверху вниз,” — посоветовала Сулим.

Мышцы и связки должны быть как следует разогреты, тогда эффект от тренировки только увеличится.

Разминка перед любой тренировкой | PopSport