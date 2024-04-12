Доцент Сулим: разогреву перед жиросжигающей тренировкой необходимо уделять не менее 10 минут

Тренировка, направленная на жиросжигание, требует обязательной предварительной подготовки в виде разминки.
Доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим рассказала, что разогреву перед тренировкой необходимо уделять не менее 10 минут. По окончанию разминки можно в течение 1 минуты выполнить прыжки с одновременным разведением рук и ног, передаёт NEWS.ru.
"Начинать надо с 10-минутной разминки, разогреться шестью-восемью упражнениями — наклоны, повороты головы, вращение рук в кистевых, локтевых, плечевых суставах, несколько выпадов, приседаний, махи ногами, различные наклоны, вращение голеностопа. Главное — разогревайте мышцы в порядке сверху вниз,” — посоветовала Сулим.
Мышцы и связки должны быть как следует разогреты, тогда эффект от тренировки только увеличится.
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