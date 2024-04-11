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В Волгоградской области женщине успешно провели аутотрансплантацию почки, перед этим удалив злокачественную опухоль

В Волгоградской области женщине успешно провели аутотрансплантацию почки

2:17
Здоровье

В Филиале НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в городе Волжский Волгоградской области пациентке провели сразу несколько операций по удалению злокачественного образования, с сохранением функции почек.

В Волгоградской области женщине успешно провели аутотрансплантацию почки
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro is licensed under public domain

Галина Коноваленко пришла на приём в больницу из-за высокого давления, которое не поддавалось корректировке. После обследования выяснилось, что почки у неё не работают так, как нужно. Ей провели дополнительные исследования и стало понятно, что камень в левой почке стал причиной гидронефроза, а в правой растёт злокачественная опухоль.

Была выстроена сложная многоступенчатая схема лечения. Сначала из левой почки удалили камень. Вторую почку нужно было полностью удалить, но врачи решили провести уникальную органосохраняющую операцию.

"Перспективы у нашей пациентки были неутешительные: ни открытая, ни лапароскопическая операция в её ситуации не подходили — было бы слишком большое повреждение почки, она бы все равно утратила функцию. Но нам очень хотелось помочь Галине Сергеевне, нужно было найти какой-то нестандартный выход из ситуации и попытаться спасти орган. Тогда подумали про экстракорпоральный метод — проведение операции на органе вне тела”, — рассказал заведующий урологическим отделением Филиала НМИЦ Шамиль Бижиев.

Бригада из 4 хирургов удалила правую почку, чтобы вырезать опухоль, которая достигла уже 9 сантиметров. После этого врачи выполнили женщине трансплантацию этой почки обратно. Операция шла около 5 часов.

Положительная особенность подобной пересадки заключается в том, что человеку не нужен приём иммуносупрессивной терапии и риски отторжения отсутствуют.

Уже на 5 день после операции женщину выписали домой, и сейчас она чувствует себя прекрасно, пишет "RG".

"На самом деле резекцию почки в России, позволяющую максимально сохранить функцию органа, первым стал проводить Ринат Харисович Галеев, мой отец. В этой операции мы применили и его методику, и арсенал своих навыков, чтобы провести это высокотехнологичное вмешательство", — объяснил руководитель Филиала НМИЦ Шамиль Галеев, который также участвовал в операции.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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