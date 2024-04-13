Дерматолог рассказала об основной угрозе самостоятельного удаления бородавок

Врач Коваль: самостоятельное удаление бородавок может привести к сильному ожогу

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева во время передачи "Жить здорово!" на Первом канале заявила, что запрещается удалять бородавки без помощи специалиста. Дерматолог-косметолог Екатерина Коваль отмечает, что бородавки обусловлены вирусом папилломы человека и могут стать злокачественными. Эксперт объяснила, что удаление этих образований на коже может вызвать серьёзные ожоги.

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Бородавка — это патологическое образование, вызванное вирусом папилломы человека, инфекционное заболевание, передающееся при пониженном иммунитете, как сообщила Екатерина Коваль.

"Чаще пациенты стараются удалить [бородавки] такими средствами, как чистотел или жидкий азот. Это неправильно. Если удалять чистотелом, есть риск глубокого ожога, который плохо поддается лечению", — сообщила Екатерина Коваль.

Дерматолог объяснила, что удаление бородавок проводится под местной анестезией, затем тканевые образцы отправляются на гистологическое исследование. Она также порекомендовала детям в возрасте 12-13 лет пройти вакцинацию против вируса папилломы, чтобы предотвратить появление бородавок на половых органах.