Обнаружен неожиданный фактор преждевременного снижения трудоспособности

Ученые обнаружили, что низкая кардиореспираторная выносливость связана со снижением работоспособности

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из финского Университета Ювяскюля выявили, что ослабленная кардиореспираторная выносливость в молодом возрасте связана с низким уровнем работоспособности в зрелом возрасте и на протяжении всей карьеры. Данные исследования были опубликованы в JAMA Network Open.

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В исследовании было вовлечено 1207 участников. Они проходили оценку базового уровня физической подготовленности в период подросткового возраста (12-19 лет) и дважды в разные этапы трудовой деятельности — в возрасте от 37 до 44 лет и позднее в диапазоне от 57 до 64 лет. Ученые искали связь между кардиореспираторной выносливостью, которая определяет эффективность поставки кислорода к мышцам при физических нагрузках, и трудоспособностью.

Обнаружено, что низкий уровень кардиореспираторной подготовленности в подростковом возрасте связан с ухудшением трудоспособности и увеличением числа больничных дней в пиковый период карьеры. Кроме того, недостаточная физическая подготовка связана со сниженной производительностью труда к концу профессиональной деятельности.

Ученые отмечают, что для некоторых людей уменьшение работоспособности, частые заболевания и ранний выход на пенсию могут негативно сказаться на качестве жизни. Специалисты также считают, что регулярные тренировки могут способствовать как улучшению здоровья, так и профессиональным успехам.