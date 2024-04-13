Обнаружен неожиданный фактор преждевременного снижения трудоспособности

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Ученые обнаружили, что низкая кардиореспираторная выносливость связана со снижением работоспособности

1:29
Здоровье

Исследователи из финского Университета Ювяскюля выявили, что ослабленная кардиореспираторная выносливость в молодом возрасте связана с низким уровнем работоспособности в зрелом возрасте и на протяжении всей карьеры. Данные исследования были опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые обнаружили, что низкая кардиореспираторная выносливость связана со снижением работоспособности
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

В исследовании было вовлечено 1207 участников. Они проходили оценку базового уровня физической подготовленности в период подросткового возраста (12-19 лет) и дважды в разные этапы трудовой деятельности — в возрасте от 37 до 44 лет и позднее в диапазоне от 57 до 64 лет. Ученые искали связь между кардиореспираторной выносливостью, которая определяет эффективность поставки кислорода к мышцам при физических нагрузках, и трудоспособностью.

Обнаружено, что низкий уровень кардиореспираторной подготовленности в подростковом возрасте связан с ухудшением трудоспособности и увеличением числа больничных дней в пиковый период карьеры. Кроме того, недостаточная физическая подготовка связана со сниженной производительностью труда к концу профессиональной деятельности.

Ученые отмечают, что для некоторых людей уменьшение работоспособности, частые заболевания и ранний выход на пенсию могут негативно сказаться на качестве жизни. Специалисты также считают, что регулярные тренировки могут способствовать как улучшению здоровья, так и профессиональным успехам.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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