Что делать, если появилась весенняя аллергия: ответ эксперта Роспотребнадзора

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Аллергия на весну: генетическая ошибка и методы борьбы

1:32
Здоровье

Эксперт по здравоохранению Марина Вершинина поделилась с RuNews24 , как преодолеть симптоматику сезонной аллергии.

Аллергия на весну: генетическая ошибка и методы борьбы
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она выделила три способа снижения проявлений аллергии в период весеннего сезона.

Так, по мнению эксперта, первым и наиболее важным шагом является избегание контакта с аллергеном. Для этого необходимо знать, где именно таятся опасности. Это особенно важно для аллергиков во время теплого сезона, когда начинается цветение растений.

Вторым методом является знание врага в лицо. По мнению Вершининой, лучше, если аллергик реагирует только на пыльцу определенного растения. Это можно определить, сдав анализ на антитела к предполагаемому аллергену, чтобы в дальнейшем избегать его контакта.

Третий способ для нивелирования симптоматики аллергии: терапевтический.

Терапевтический метод в медицине — это подход к лечению заболеваний, основанный на применении различных терапий и процедур с целью улучшения состояния пациента. Такие методы включают в себя лекарственную терапию, физиотерапию, массаж, психотерапию и др. Они направлены на уменьшение симптомов болезни, улучшение качества жизни и помощь организму в борьбе с патологическими процессами. Терапевтические методы являются основным инструментом в арсенале врачей и позволяют эффективно предотвращать и лечить множество заболеваний. Важно подходить к выбору метода лечения индивидуально, учитывая особенности каждого пациента.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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