Три причины, из-за которых организм "отказывается" от завтрака

Эндокринолог Павлова: организм "отказывается" от завтрака из-за недостатка сна

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова проинформировала, что для здоровья очень важно плотно завтракать. Но иногда у людей нет по утрам аппетита. Врач перечислила основные причины, почему это может происходить.

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Очень важно помнить, что благодаря завтраку нормализуется обмен веществ и снижается кортизол, который по утрам активно вырабатывается надпочечниками.

"Если мы их не "накормим", то кортизол примется сжигать наши мышцы. Кроме того, сбалансированный завтрак позволяет меньше съедать днем и вечером, значит, автоматически стройнит", — написал медик.

Прежде всего, отсутствие аппетита связано с нестабильным сном или коротким. Если вы не доспали, то организму не будет хотеться есть. Также такое может произойти из-за того, что вы переели на ночь. Плотно ужинать после 8 вечера не стоит.

Негативно на аппетит может влиять употребоение кофе по утрам. Важно начинать день со стакана чистой воды. Лучше всего пить кофе через час после завтрака.