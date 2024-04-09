Три причины, из-за которых организм "отказывается" от завтрака

Эндокринолог Зухра Павлова проинформировала, что для здоровья очень важно плотно завтракать. Но иногда у людей нет по утрам аппетита. Врач перечислила основные причины, почему это может происходить.
Очень важно помнить, что благодаря завтраку нормализуется обмен веществ и снижается кортизол, который по утрам активно вырабатывается надпочечниками.
"Если мы их не "накормим", то кортизол примется сжигать наши мышцы. Кроме того, сбалансированный завтрак позволяет меньше съедать днем и вечером, значит, автоматически стройнит", — написал медик.
Прежде всего, отсутствие аппетита связано с нестабильным сном или коротким. Если вы не доспали, то организму не будет хотеться есть. Также такое может произойти из-за того, что вы переели на ночь. Плотно ужинать после 8 вечера не стоит.
Негативно на аппетит может влиять употребоение кофе по утрам. Важно начинать день со стакана чистой воды. Лучше всего пить кофе через час после завтрака.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.