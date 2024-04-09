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Три причины, из-за которых организм "отказывается" от завтрака

Эндокринолог Павлова: организм "отказывается" от завтрака из-за недостатка сна

1:03
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова проинформировала, что для здоровья очень важно плотно завтракать. Но иногда у людей нет по утрам аппетита. Врач перечислила основные причины, почему это может происходить.

Эндокринолог Павлова: организм "отказывается" от завтрака из-за недостатка сна
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Очень важно помнить, что благодаря завтраку нормализуется обмен веществ и снижается кортизол, который по утрам активно вырабатывается надпочечниками.

"Если мы их не "накормим", то кортизол примется сжигать наши мышцы. Кроме того, сбалансированный завтрак позволяет меньше съедать днем и вечером, значит, автоматически стройнит", — написал медик.

Прежде всего, отсутствие аппетита связано с нестабильным сном или коротким. Если вы не доспали, то организму не будет хотеться есть. Также такое может произойти из-за того, что вы переели на ночь. Плотно ужинать после 8 вечера не стоит.

Негативно на аппетит может влиять употребоение кофе по утрам. Важно начинать день со стакана чистой воды. Лучше всего пить кофе через час после завтрака.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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