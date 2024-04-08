Кардиолог назвал полезные продукты для сердца: понижают холестерин и укрепляют сосуды

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что для здоровья сердца нужно есть определённые продукты. Они укрепляют сосуды, снижают уровень плохого холестерина.
1. Жирная рыба. Тунец, скумбрия, лосось содержат в себе полезные жиры омега-3. Они успешно справляются с контролем уровня плохого холестерина, так как способствуют понижению уровня триглицеридов.
"Для людей с высоким уровнем холестерина рыба является более здоровой альтернативой мясу, особенно красному мясу с высоким содержанием насыщенных жиров", — говорит врач.
2. Цельнозерновые продукты. Такие продукты позволят вам употреблять хлеб и рис без вреда для здоровья. Они содержат в себе много клетчатки. Покупайте коричневый рис, цельнозерновые макароны и хлеб. Они помогут снизить содержание неполезных жиров.
3. Орехи и семечки. Для здоровья сердца важно исключить из питания насыщенные жиры, заменив их на полезные жиры. Они содержатся в орехах. Используйте их для перекусов, для добавления в салаты и другие блюда.
4. Овес и ячмень. В этих продуктах есть растворимая клетчатка под названием бета-глюкан. Он способен прикрепляться к холестерину в кишечнике и тем самым препятствовать его усвоению.
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