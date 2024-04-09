Проблемы с щитовидкой могут привести к лишнему весу: как решить этот вопрос

Приводим щитовидку в порядок: рекомендации

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щитовидная железа управляет метаболизмом, и дисбаланс в её работе может вести к набору или резкой потере веса.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Гипотиреоз часто ассоциируется с увеличением веса, в то время как гипертиреоз может привести к его снижению.

Щитовидная железа играет важную роль в организме, поэтому ее здоровье необходимо поддерживать.

Вот несколько рекомендаций для правильной работы щитовидной железы:

сон — 8 часовой сон, засыпание до 23:00 благоприятно влияет на синтез гормонов;

питание — разнообразное, полноценное питание без быстрых углеводов обеспечит твою щитовку многими питательными веществами;

устранение факторов хронического стресса;

обратиться к специалисту, чтобы он вам назначил пройти анализы и выявил проблему, а также прописал необходимые лекарства.

Также рекомендации для здоровой щитовидки включают в себя употребление йода, который необходим для ее правильного функционирования, а также регулярное потребление продуктов богатых витаминами и минералами.

Важно следить за своим весом, уровнем стресса и употреблением пищи с антиоксидантами. Регулярные медицинские обследования и консультации с врачом также необходимы для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Соблюдая указанные рекомендации, можно поддерживать здоровье щитовидной железы и общее благополучие организма.