Проблемы с щитовидкой могут привести к лишнему весу: как решить этот вопрос

Щитовидная железа управляет метаболизмом, и дисбаланс в её работе может вести к набору или резкой потере веса.
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Гипотиреоз часто ассоциируется с увеличением веса, в то время как гипертиреоз может привести к его снижению.
Щитовидная железа играет важную роль в организме, поэтому ее здоровье необходимо поддерживать. Вот несколько рекомендаций для правильной работы щитовидной железы:
сон — 8 часовой сон, засыпание до 23:00 благоприятно влияет на синтез гормонов;
питание — разнообразное, полноценное питание без быстрых углеводов обеспечит твою щитовку многими питательными веществами;
устранение факторов хронического стресса;
обратиться к специалисту, чтобы он вам назначил пройти анализы и выявил проблему, а также прописал необходимые лекарства.
Также рекомендации для здоровой щитовидки включают в себя употребление йода, который необходим для ее правильного функционирования, а также регулярное потребление продуктов богатых витаминами и минералами.
Важно следить за своим весом, уровнем стресса и употреблением пищи с антиоксидантами. Регулярные медицинские обследования и консультации с врачом также необходимы для профилактики заболеваний щитовидной железы.
Соблюдая указанные рекомендации, можно поддерживать здоровье щитовидной железы и общее благополучие организма.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников