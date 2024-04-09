Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финляндские депутаты выступают против отправки войск ЕС на Украину
Активист Бородин считает, что из-за фильма Собчак Пугачеву признают иноагентом
Орлова с агрессией прокомментировала реакцию участников "Дома-2" на смерть Кпадону
Юрий Антонов до сих пор не пришел в себя после акустической травмы на сцене
В Италии хотят, чтобы российские туристы работали
Android улучшила режим рабочего стола, начиная с 15 версии
Отец Кунгурова рассказал, что сын при болезни "потерял себя"
Причины вросших волос и воспалений: почему вам не следует использовать бритву для рук
Актриса Татьяна Догилева в необычном образе вернулась на съемочную площадку
Проблемы с щитовидкой могут привести к лишнему весу: как решить этот вопрос

Приводим щитовидку в порядок: рекомендации

1:22
Здоровье

Щитовидная железа управляет метаболизмом, и дисбаланс в её работе может вести к набору или резкой потере веса.

Приводим щитовидку в порядок: рекомендации
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Гипотиреоз часто ассоциируется с увеличением веса, в то время как гипертиреоз может привести к его снижению.

Щитовидная железа играет важную роль в организме, поэтому ее здоровье необходимо поддерживать.
Вот несколько рекомендаций для правильной работы щитовидной железы:

  • сон — 8 часовой сон, засыпание до 23:00 благоприятно влияет на синтез гормонов;
  • питание — разнообразное, полноценное питание без быстрых углеводов обеспечит твою щитовку многими питательными веществами;
  • устранение факторов хронического стресса;
  • обратиться к специалисту, чтобы он вам назначил пройти анализы и выявил проблему, а также прописал необходимые лекарства.

Также рекомендации для здоровой щитовидки включают в себя употребление йода, который необходим для ее правильного функционирования, а также регулярное потребление продуктов богатых витаминами и минералами.

Важно следить за своим весом, уровнем стресса и употреблением пищи с антиоксидантами. Регулярные медицинские обследования и консультации с врачом также необходимы для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Соблюдая указанные рекомендации, можно поддерживать здоровье щитовидной железы и общее благополучие организма.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Последние материалы
Филипп Киркоров восхитился сладостями тюменского кондитера Гольцман
Дарья Баскакова: микротоковые массажеры изменят ваш внешний вид
Яблоня Джеромини - один из популярных сортов в мире
Смузи со вкусом шарлотки: креативный рецепт
Зендея рассказала о съёмках интимных сцен с двумя партнёрами
Бывший адвокат балерины Волочковой обманул ее на полмиллиона рублей
Штрафы за парковку на зеленых насаждениях Москвы могут достигать 300 тыс. рублей
Эксперты прогнозируют стабильные цены на яйца к Пасхе
Бородавко назвал "бредовой" идею FIS отказаться от фторсодержащих мазей
"Циан": рост цен на новое жильё в Московском регионе превысил 2% за квартал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников