4 обязательных продукта, которые должны быть в рационе гипертоников

Меню для гипертоников: 4 необходимых продукта

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помимо врача, можно обратиться к диетологу, который поможет вам разработать правильное питание и рацион, способствующие снижению давления.

4 обязательных продукта в меню для людей с повышенным давлением

Обезжиренный творог



Обладая благоприятным воздействием на сердце и сосуды, обогащенный кальцием, магнием и калием творог является идеальным выбором для гипертоников. Рекомендуется употреблять по 100 грамм в день для максимальной пользы.

Красный болгарский перец

Сладкий, хрустящий и богатый витамином C, болгарский перец станет отличным дополнением к рациону гипертоника. Рекомендуется употреблять не менее 2 спелых плодов в день.

Лосось

Благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот лосось способствует снижению давления. Рекомендуется употреблять рыбу не менее 3 раз в неделю для достижения наилучшего эффекта.

Овсяная каша на завтрак

Стоит отметить, что в овсяной каше содержится селен- это отличный антиоксидант, который помогает поддерживать здоровье для людей не только с повышенным давлением.