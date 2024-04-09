4 обязательных продукта, которые должны быть в рационе гипертоников

Помимо врача, можно обратиться к диетологу, который поможет вам разработать правильное питание и рацион, способствующие снижению давления.
Обладая благоприятным воздействием на сердце и сосуды, обогащенный кальцием, магнием и калием творог является идеальным выбором для гипертоников. Рекомендуется употреблять по 100 грамм в день для максимальной пользы.
Сладкий, хрустящий и богатый витамином C, болгарский перец станет отличным дополнением к рациону гипертоника. Рекомендуется употреблять не менее 2 спелых плодов в день.
Благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот лосось способствует снижению давления. Рекомендуется употреблять рыбу не менее 3 раз в неделю для достижения наилучшего эффекта.
Стоит отметить, что в овсяной каше содержится селен- это отличный антиоксидант, который помогает поддерживать здоровье для людей не только с повышенным давлением.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.