Врач рассказала о неожиданных правилах приёма витаминов

Эксперт Кузнецова: самостоятельный выбор витаминов - действительно непростая задача

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При выборе витаминов, коих сейчас представлено огромное множество, важно обращать внимание на состав и форму БАДа, а не только на красочную упаковку. О данном факте рассказала Елена Кузнецова, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета "Синергия".

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Согласно высказыванию Елены Кузнецовой, выбор витаминов — это серьёзное дело, и не правы те, кто считает, что овощи и фрукты в ежедневном рационе обеспечивают поступление всех нужных элементов. Ранее это утверждение могло быть правдой, но сегодня, принимая во внимание качество продуктов в магазинах и у фермеров, а также с учётом экологической ситуации, без внешней помощи человеческому организму уже не обойтись.

Стоит начать с определения индивидуальных потребностей организма в витаминах с помощью анализа органических кислот в моче. После получения назначения от врача вы можете обратиться в аптеку и уточнить, как правильно сочетать прописанные витаминные добавки, в том случае, если выписали сразу несколько.