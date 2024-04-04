Диетолог Лазуренко считает, что при похудении можно горький шоколад, содержащий минимум 70% какао-масла

Диетолог Лазуренко считает, что употреблять небольшое количество горького шоколада при похудении можно

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Лазуренко считает, что употреблять шоколад при похудении можно.

Она уточнила, что шоколад должен быть именно горьким и содержать минимум 70% какао или какао-масла. Передаёт News. ru.

При этом она отметила, что снизить вес шоколад не поможет, его употреблять можно в небольшом количестве и только из-за содержания в нём полезных веществ.

"В больших количествах это только лишние калории. Если за сутки человек не расходует этот ресурс, то все будет откладываться в жировую ткань,” — заявила Наталья Лазуренко.