МРТ: для чего необходимо исследование и какие есть противопоказания

МРТ применяется для выявления различных патологий, таких как опухоли, травмы, воспалительные процессы, нарушения кровообращения и др. Она позволяет получить информацию о состоянии мягких тканей, суставов, сосудов, нервов и других органов, что помогает врачам поставить точный диагноз и выбрать оптимальное лечение.
Если у вас имеются симптомы, указывающие на возможные заболевания, или же вы хотите проверить свое здоровье профилактически, то МРТ может быть необходимым и полезным исследованием. Не откладывайте визит к врачу и консультацию по поводу проведения МРТ, так как здоровье — наш самый ценный актив.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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