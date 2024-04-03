МРТ: для чего необходимо исследование и какие есть противопоказания

Противопоказания и критерии для прохождения МРТ

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из самых современных методов диагностики, позволяющим получить подробное изображение внутренних органов и тканей человека.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот метод весьма точен и безопасен, не использует ионизирующее излучение, что делает его предпочтительным для многих пациентов. Однако для проведения МРТ есть противопоказания (относительные):

штифты;

металлические включения внутри и снаружи тела;

нейростимуляторы;

выраженная клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства);

беременность (первые 13 недель);

наличие протеза внутреннего уха.

МРТ применяется для выявления различных патологий, таких как опухоли, травмы, воспалительные процессы, нарушения кровообращения и др. Она позволяет получить информацию о состоянии мягких тканей, суставов, сосудов, нервов и других органов, что помогает врачам поставить точный диагноз и выбрать оптимальное лечение.

Если у вас имеются симптомы, указывающие на возможные заболевания, или же вы хотите проверить свое здоровье профилактически, то МРТ может быть необходимым и полезным исследованием. Не откладывайте визит к врачу и консультацию по поводу проведения МРТ, так как здоровье — наш самый ценный актив.