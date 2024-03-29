В Японии зарегистрирован пятый случай летального исхода употребления пищевых добавок с экстрактом красного риса кодзи

Случаи с летальным исходом продолжают фиксироваться в Японии среди потребителей пищевых добавок с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. По последним данным, число смертей достигло пяти.
Компания-производитель сообщила о получении информации о новом случае смерти от родственников погибшего, который принимал эти добавки. В настоящее время ведется расследование для установления прямой связи между летальным исходом и употреблением данного БАДа.
Помимо смертельных случаев, около сотни человек, использовавших добавки с красным рисом кодзи, были госпитализированы с различными симптомами. Kobayashi Pharmaceutical предполагает, что причиной негативных последствий могли стать посторонние компоненты, случайно попавшие в состав продукции. Соответствующую проверку планирует провести Министерство здравоохранения Японии.
В связи с произошедшим реализация этих пищевых добавок полностью приостановлена. Ряд других японских компаний, использующих в своей продукции красный рис кодзи, также объявили об отзыве товаров, включая алкогольные напитки, хлебобулочные изделия, соусы и пасты.
Ферменты кодзи широко применяются в Японии и других странах Азии для производства ферментированных продуктов питания и напитков, в том числе соевого соуса, рисового уксуса, мисо-пасты и традиционного рисового вина сакэ.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".