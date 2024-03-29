В Японии зарегистрирован пятый случай летального исхода употребления пищевых добавок с экстрактом красного риса кодзи

В Японии зарегистрирована пятая смерть от употребления пищевых добавок Kobayashi Pharmaceutical

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Случаи с летальным исходом продолжают фиксироваться в Японии среди потребителей пищевых добавок с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. По последним данным, число смертей достигло пяти.

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Компания-производитель сообщила о получении информации о новом случае смерти от родственников погибшего, который принимал эти добавки. В настоящее время ведется расследование для установления прямой связи между летальным исходом и употреблением данного БАДа.

Помимо смертельных случаев, около сотни человек, использовавших добавки с красным рисом кодзи, были госпитализированы с различными симптомами. Kobayashi Pharmaceutical предполагает, что причиной негативных последствий могли стать посторонние компоненты, случайно попавшие в состав продукции. Соответствующую проверку планирует провести Министерство здравоохранения Японии.

В связи с произошедшим реализация этих пищевых добавок полностью приостановлена. Ряд других японских компаний, использующих в своей продукции красный рис кодзи, также объявили об отзыве товаров, включая алкогольные напитки, хлебобулочные изделия, соусы и пасты.

Ферменты кодзи широко применяются в Японии и других странах Азии для производства ферментированных продуктов питания и напитков, в том числе соевого соуса, рисового уксуса, мисо-пасты и традиционного рисового вина сакэ.