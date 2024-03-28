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Важные продукты при менопаузе: что стоит включить в свой рацион в этот период

Диетолог Хачирова: при менопаузе важно употреблять молочные продукты

0:59
Здоровье

Диетолог Асият Хачирова рассказала, что во время климакса нередко развивается остеопороз. Из-за него плотность и прочность костной ткани уменьшается. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

Диетолог Хачирова: при менопаузе важно употреблять молочные продукты
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"Если говорить о питании, то тут нужно упомянуть молочную группу продуктов, которые содержат кальций и фосфор в идеальном соотношении для лучшего усвоения. Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в своей рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог", — сообщила Асият Хачирова.

Врач отметила, что при ранней менопаузе одного питания не хватит для налаживания процессов и восполнения уровня кальция и фосфора в крови. В таком случае понадобится терапия при помощи медикаментов. Кроме того, не стоит принимать БАДы. 

Если у вас имеется риск наступления раннего климакса, то отсрочить его помогут правильное питание и регулярная физическая активность.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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