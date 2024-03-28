Важные продукты при менопаузе: что стоит включить в свой рацион в этот период

Диетолог Асият Хачирова рассказала, что во время климакса нередко развивается остеопороз. Из-за него плотность и прочность костной ткани уменьшается. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".
"Если говорить о питании, то тут нужно упомянуть молочную группу продуктов, которые содержат кальций и фосфор в идеальном соотношении для лучшего усвоения. Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в своей рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог", — сообщила Асият Хачирова.
Врач отметила, что при ранней менопаузе одного питания не хватит для налаживания процессов и восполнения уровня кальция и фосфора в крови. В таком случае понадобится терапия при помощи медикаментов. Кроме того, не стоит принимать БАДы.
Если у вас имеется риск наступления раннего климакса, то отсрочить его помогут правильное питание и регулярная физическая активность.
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