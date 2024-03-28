На Дону наблюдается увеличение числа случаев менингита, о чем рассказал врач

Врач поделился информацией о вспышках менингита на Дону

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О том, как защититься от менингита, сообщили в одной из городских поликлиник Ростова-на-Дону.

Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Менингит — заболевание не частое. Сейчас от него погибают крайне редко", — поделился один из врачей в беседе с rostovgazeta.ru.

Доктор считает, что гибель от менингита сегодня в большинстве случаев является несчастным случаем, когда организм не успевает справиться с молниеносной формой болезни. Обычно болеют дети, подростки и молодые мужчины.

Эксперт объясняет, что болезнь вызывается различными бактериями, которые могут жить на слизистых оболочках человека, совершенно себя не проявляя. Чтобы человек заболел, необходимо, чтобы его поверхностный иммунитет ослаб.

"Поверхностный иммунитет работает при определенной температуре, условно говоря 37 градусов. Но в случае переохлаждения, температура тела снижается и иммунитет начинает работать не так, как надо. Этим моментом пользуются бактерии, чтобы проникнуть в организм и вызывать заболевание", — разъясняет доктор.

Случайностью не является, как утверждает собеседник, что заболеваемость растет именно осенью и весной. Из-за высокой температуры воздуха и яркого солнца днём ростовчане часто забывают надеть шапку и шарф по пути на работу утро, что и приводит переохлаждению. Бактерии на слизистых мембранах, как и вирусы, могут спровоцировать заболевание.