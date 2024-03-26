Терапевт назвала сочетание продуктов, которое защищает от рака

Терапевт Малышева: сочетание томатов с чесноком защищает от рака

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Елена Малышева сделала заявление, что есть сочетание продуктов, которое отлично помогает для профилактики онкологии. Об этом пишет издание News.

Фото: "Помидоры - 09 - (2 августа)" by Roman Boldyrev is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Так, по словам врача, лучшим сочетанием для защиты от рака являются помидоры с чесноком. Терапевт отметила, что благодаря чесноку в 2 раза повышается всасывание ликопина, который содержится в томатах. Такое сочетание полезно как для женщин, так и для мужчин.

"Чеснок в два раза увеличивает всасывание ликопина, который защищает наши глаза, зрение, защищает мужчин от рака простаты, а женщин — от рака груди", — пояснила врач.

Также отмечается, что ликопин способен защитить организм человека от рака простаты и онкологии молочной железы. Кроме того, ликопин положительно влияет на печень и улучшает её регенерацию.