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Эти 4 привычки во время завтрака помогут вам похудеть

Диетолог советует есть белковые продукты на завтрак для похудения

1:00
Здоровье

Врач-диетолог Кортни Д'Анджело рассказала, что правильный завтрак может помочь в процессе похудения. Но для достижения результата важно придерживаться 4 правил. Об этом пишет издание Eat This, Not That

Диетолог советует есть белковые продукты на завтрак для похудения
Фото: eatingwell.com by CARSON DOWNING

Прежде всего, завтрак должен содержать достаточное количество белка. Для этого ешьте на завтрак творог, черную фасоль, греческий йогурт и яйца. Если вы любите по утрам есть кашу, то добавляйте в неё сывороточный протеин.

"Белок необходим для наращивания мышечной массы и сжигания жира, и это одна из моих главных рекомендаций для всех, кто пытается похудеть", — говорит Д'Анджело.

По словам диетолога, важно сократить употребление сахара. Его много содержится в выпечке, готовых хлопьях для завтрака, магазинных соусах. Замените выпечку на цельнозерновой тост с ореховой пастой.

Для похудения важно пить достаточно воды. Пейте стакан жидкости сразу после пробуждения и во время завтрака.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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