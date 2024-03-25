Тренер Джаррод Ноббе: главный секрет успеха тренировок — это постоянство

Тренер Джаррод Ноббе считает главным секретом успеха тренировок постоянство.
По мнению тренера, постоянство помогает в создании регулярного режима тренировок и формированию привычки питаться правильно.
Есть три правила, которые могут помочь сделать занятия фитнесом последовательными. Первое — это распорядок дня. Второе — это формирование привычек. Третье — создание положительного настроя.
Если придерживаться постоянного расписания тренировок, то постепенно можно нарастить их интенсивность и продолжительность.
Регулярные занятия улучшают метаболические функции, что приводит к эффективному сжиганию калорий. Они также улучшают психическое благополучие, улучшая настроение и когнитивные способности.
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