Тренер Джаррод Ноббе: главный секрет успеха тренировок — это постоянство

Постоянство - главный ключ к успеху в фитнесе

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренер Джаррод Ноббе считает главным секретом успеха тренировок постоянство.

Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

По мнению тренера, постоянство помогает в создании регулярного режима тренировок и формированию привычки питаться правильно.

Есть три правила, которые могут помочь сделать занятия фитнесом последовательными. Первое — это распорядок дня. Второе — это формирование привычек. Третье — создание положительного настроя.

Если придерживаться постоянного расписания тренировок, то постепенно можно нарастить их интенсивность и продолжительность.

Регулярные занятия улучшают метаболические функции, что приводит к эффективному сжиганию калорий. Они также улучшают психическое благополучие, улучшая настроение и когнитивные способности.