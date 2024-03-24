Диетолог перечислила овощи, ягоды и зелень, которые защищают от рака

Врач Галкина: лук-шалот и чеснок могут помочь в борьбе против рака

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Оксана Галкина рассказала, что некоторые ягоды, овощи и корнеплоды способны повышать иммунитет и защищать от разных болезней, даже от онкологических. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам специалиста, онкогенные клетки может подавлять зелень, также она помогает выработке защитных антител. Такими свойствами обладают лук-шалот и чеснок.

Для профилактики онкологии нужно есть еще некоторые овощи. Диетолог рекомендует добавить в рацион свеклу, тыкву, капусту, брокколи. Из ягод стоит употреблять клубнику, облепиху, малину и чернику.

"Антираковый эффект вишни обеспечивают два компонента: кверцетин и эллаговая кислота. Доказано, что они могут убивать раковые клетки", — рассказала диетолог Оксана Галкина.

Ягоды можно есть после основного приёма пищи или в качестве перекуса. Овощи должны включаться в каждый приём пищи.