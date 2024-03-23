4 главные причины, почему нужно есть грейпфрут каждый день

American Heart Association: грейпфрут повышает иммунитет и защищает от инсульта

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из American Heart Association рассказали о главных причинах, почему стоит включить в свой рацион такой фрукт, как грейпфрут. Особенно это важно сделать в весенний период, когда организму не хватает витаминов.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Прежде всего, грейпфрут укрепляет иммунную систему. Он повышает защиту от вирусов и бактерий. Связано это с высоким содержанием во фрукте витамина С. Также в нём есть витамин А, эффективно борющийся с воспалениями.

Грейпфрут способен снижать уровень "плохого" холестерина и высокое давление. Такой эффект обеспечивается содержанием антиоксидантов и калия, который оздоравливает сосудистую систему.

Также этот фрукт значительно снижает риск инсульта, в особенности у женщин. Для этого цитрус нужно употреблять каждый день.

Последняя причина состоит в том, что грейпфрут защищает от нехватки влаги. Многие люди употребляют мало воды. Но этот фрукт обеспечивает нужное количество влаги.