Специалисты из American Heart Association рассказали о главных причинах, почему стоит включить в свой рацион такой фрукт, как грейпфрут. Особенно это важно сделать в весенний период, когда организму не хватает витаминов.
Прежде всего, грейпфрут укрепляет иммунную систему. Он повышает защиту от вирусов и бактерий. Связано это с высоким содержанием во фрукте витамина С. Также в нём есть витамин А, эффективно борющийся с воспалениями.
Грейпфрут способен снижать уровень "плохого" холестерина и высокое давление. Такой эффект обеспечивается содержанием антиоксидантов и калия, который оздоравливает сосудистую систему.
Также этот фрукт значительно снижает риск инсульта, в особенности у женщин. Для этого цитрус нужно употреблять каждый день.
Последняя причина состоит в том, что грейпфрут защищает от нехватки влаги. Многие люди употребляют мало воды. Но этот фрукт обеспечивает нужное количество влаги.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.