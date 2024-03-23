Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие упражнения для поясницы
Чак-чак стал самым популярным деликатесом среди туристов
Кинологи рассказали, как научить кошку говорить
Гастроэнтерологи выяснили, что кофе работает как антибиотик и слабительное
Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога
Дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки впервые снялась в фильме
Из-за чего рассада внезапно легла?
Нутрициолог Попкова: бороться со стрессом помогут субпродукты, злаки и орехи
Как пользоваться тренажером для подтягивания груди?
4 главные причины, почему нужно есть грейпфрут каждый день

American Heart Association: грейпфрут повышает иммунитет и защищает от инсульта

1:03
Здоровье

Специалисты из American Heart Association рассказали о главных причинах, почему стоит включить в свой рацион такой фрукт, как грейпфрут. Особенно это важно сделать в весенний период, когда организму не хватает витаминов.

American Heart Association: грейпфрут повышает иммунитет и защищает от инсульта
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Прежде всего, грейпфрут укрепляет иммунную систему. Он повышает защиту от вирусов и бактерий. Связано это с высоким содержанием во фрукте витамина С. Также в нём есть витамин А, эффективно борющийся с воспалениями.

Грейпфрут способен снижать уровень "плохого" холестерина и высокое давление. Такой эффект обеспечивается содержанием антиоксидантов и калия, который оздоравливает сосудистую систему.

Также этот фрукт значительно снижает риск инсульта, в особенности у женщин. Для этого цитрус нужно употреблять каждый день.

Последняя причина состоит в том, что грейпфрут защищает от нехватки влаги. Многие люди употребляют мало воды. Но этот фрукт обеспечивает нужное количество влаги.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями

Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.

Зачем опрыскивать сад белизной?
Где нельзя сажать огурцы
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper начали сыпаться с неба Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Президент Сербии сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах
Теракт в Крокус-Сити Холле: есть погибшие и раненые
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Последние материалы
Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога
American Heart Association: грейпфрут повышает иммунитет и защищает от инсульта
Дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки впервые снялась в фильме
Из-за чего рассада внезапно легла?
Нутрициолог Попкова: бороться со стрессом помогут субпродукты, злаки и орехи
Как пользоваться тренажером для подтягивания груди?
Бурдж-Халифа: топ-5 фактов о символе Дубая
Три шага к идеальному телу от фитнес-тренера Сони Солдатовой
Эксперты рассказали о питомцах будущего
Учёные предсказали появление нового Огненного кольца в Атлантике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников