Беременность и активный образ жизни: результаты исследования

Преимущества ежедневных прогулок для беременных: новые выводы от группы ученых

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование от группы израильских специалистов в области акушерства и гинекологии, проведенное в медицинском центре "Рамбам" в Хайфе, выявило, что короткие ежедневные прогулки могут значительно снизить риски осложнений во время беременности и родов. Эти результаты были представлены на конференции Американского общества перинатологии (SMFM) в Вашингтоне, сообщает портал Jpost. com.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Исследование включало беременных женщин, проходивших лечение в клинике "Рамбам" и рожавших в первой половине 2023 года. 401 участница с одноплодной беременностью, в том числе те, у кого это были первые роды, были включены в анализ.

Ученые анализировали данные о физической активности участниц во время беременности, регистрируемые с помощью смартфонов. Результаты показали прямую связь между количеством шагов и уменьшением осложнений при родах. Эта зависимость сохранялась независимо от других факторов, таких как вес, курение и предыдущие кесаревы сечения.

Профессор Рон Белусски, автор исследования и директор акушерско-гинекологической ультразвуковой диагностики в клинике "Рамбам", отметил, что минимальное количество шагов в день, которое приносит пользу беременным, составляет 2 300. Это снижает вероятность кесарева сечения в четыре-пять раз по сравнению с менее активными женщинами и уменьшает другие риски осложнений при родах.

Беременные, совершающие не менее 2 800 шагов в день, реже сталкиваются с послеродовыми кровотечениями, чем те, кто проходит в среднем 2 160 шагов. Также участницы, делающие в среднем 2 829 шагов, имеют меньшую вероятность развития преэклампсии и гестационного диабета. Было обнаружено, что те, кто делает в среднем 3 000 шагов, реже нуждаются в родовой эпидуральной анестезии, чем те, чья активность ограничивается 2 600 шагами.

Сравнение активности участниц с нормальными родами и тех, у кого был кесарево сечение, показало, что первые совершают на 723 шага больше в среднем, чем вторые.

Вывод исследования заключается в том, что даже небольшая физическая активность может существенно снизить риски для здоровья беременных, но чем больше шагов в день, тем лучше.