Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Ученые США опробовали метод борьбы с бесплодием при помощи "третьего родителя"
Завязывание листьев чеснока в узел: практичность или суеверие?
Как приготовить вкусный компот из сухофруктов
Цены на Porsche продолжают расти: в среднем покупатели заплатили 117,000€ за автомобиль в 2023 году
Уход за кутикулой: рецепт домашнего крема для красоты ногтей
Антон Шагин считает, что ради отражения правды жизни актер должен отказаться от комфорта на съемках
Финансист Бадалов: У заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит
Беременность и активный образ жизни: результаты исследования

Преимущества ежедневных прогулок для беременных: новые выводы от группы ученых

2:22
Здоровье

Новое исследование от группы израильских специалистов в области акушерства и гинекологии, проведенное в медицинском центре "Рамбам" в Хайфе, выявило, что короткие ежедневные прогулки могут значительно снизить риски осложнений во время беременности и родов. Эти результаты были представлены на конференции Американского общества перинатологии (SMFM) в Вашингтоне, сообщает портал Jpost. com.

Преимущества ежедневных прогулок для беременных: новые выводы от группы ученых
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Исследование включало беременных женщин, проходивших лечение в клинике "Рамбам" и рожавших в первой половине 2023 года. 401 участница с одноплодной беременностью, в том числе те, у кого это были первые роды, были включены в анализ.

Ученые анализировали данные о физической активности участниц во время беременности, регистрируемые с помощью смартфонов. Результаты показали прямую связь между количеством шагов и уменьшением осложнений при родах. Эта зависимость сохранялась независимо от других факторов, таких как вес, курение и предыдущие кесаревы сечения.

Профессор Рон Белусски, автор исследования и директор акушерско-гинекологической ультразвуковой диагностики в клинике "Рамбам", отметил, что минимальное количество шагов в день, которое приносит пользу беременным, составляет 2 300. Это снижает вероятность кесарева сечения в четыре-пять раз по сравнению с менее активными женщинами и уменьшает другие риски осложнений при родах.

Беременные, совершающие не менее 2 800 шагов в день, реже сталкиваются с послеродовыми кровотечениями, чем те, кто проходит в среднем 2 160 шагов. Также участницы, делающие в среднем 2 829 шагов, имеют меньшую вероятность развития преэклампсии и гестационного диабета. Было обнаружено, что те, кто делает в среднем 3 000 шагов, реже нуждаются в родовой эпидуральной анестезии, чем те, чья активность ограничивается 2 600 шагами.

Сравнение активности участниц с нормальными родами и тех, у кого был кесарево сечение, показало, что первые совершают на 723 шага больше в среднем, чем вторые.

Вывод исследования заключается в том, что даже небольшая физическая активность может существенно снизить риски для здоровья беременных, но чем больше шагов в день, тем лучше.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Специалист Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии
Специалист Немировский Лев
Заведующий отделением акушерства и гинекологии клиники
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков
"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Последние материалы
"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Ученые США опробовали метод борьбы с бесплодием при помощи "третьего родителя"
Завязывание листьев чеснока в узел: практичность или суеверие?
Как приготовить вкусный компот из сухофруктов
Цены на Porsche продолжают расти: в среднем покупатели заплатили 117,000€ за автомобиль в 2023 году
Уход за кутикулой: рецепт домашнего крема для красоты ногтей
Антон Шагин считает, что ради отражения правды жизни актер должен отказаться от комфорта на съемках
Финансист Бадалов: У заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит
Преимущества ежедневных прогулок для беременных: новые выводы от группы ученых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников