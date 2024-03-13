Отвращение к мясу: симптомы рака желудка, предупреждает российский врач

Когда отвращение к мясу тревожный сигнал: советы врача Ольги Чирковой

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский терапевт Ольга Чиркова отмечает, что отвращение к мясной пище может быть признаком различных серьезных заболеваний, в том числе рака желудка. Она утверждает, что это явление часто наблюдается на поздних стадиях злокачественных опухолей любой локализации. Помимо онкологии, нежелание потреблять мясо может быть связано с проблемами печени, стрессами, депрессией или состоянием токсикоза при беременности. Чиркова подчеркивает, что если человек ранее употреблял мясо без проблем, а затем внезапно появляется отвращение к нему, необходимо немедленно обратиться к врачу.

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