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Отвращение к мясу: симптомы рака желудка, предупреждает российский врач

Когда отвращение к мясу тревожный сигнал: советы врача Ольги Чирковой

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Здоровье

Российский терапевт Ольга Чиркова отмечает, что отвращение к мясной пище может быть признаком различных серьезных заболеваний, в том числе рака желудка. Она утверждает, что это явление часто наблюдается на поздних стадиях злокачественных опухолей любой локализации. Помимо онкологии, нежелание потреблять мясо может быть связано с проблемами печени, стрессами, депрессией или состоянием токсикоза при беременности. Чиркова подчеркивает, что если человек ранее употреблял мясо без проблем, а затем внезапно появляется отвращение к нему, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Когда отвращение к мясу тревожный сигнал: советы врача Ольги Чирковой
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
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