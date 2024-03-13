Как избежать дефицита кальция: продукты богатые этим элементом

Уровень кальция в организме: почему он так важен

Кальций представляет собой ключевой элемент для формирования зубов и костной ткани у человека. Большинство этого микроэлемента — до 99% — сосредоточено именно в них. Остальной процент кальция участвует в таких важных процессах, как свертывание крови и передача нервных импульсов. Доктор Ольга Малиновская, специалист из сети медицинских лабораторий KDL, подчеркивает необходимость поддержания оптимального уровня кальция в организме.

Фото: lh3.googleusercontent. com/j4fhOmttQU-vCftF_0iZcbbNfIqEV2TaUD28Cg6kLTJkGpU4vlpCNYs2bYSbTIcFhQL1zL4VVkh9IhvjXP-Lc8W0rlmS2RDsm2qHsN966SGMOZXN22H4uTZ-d2_KGtKX-OUDUZ_c

Согласно рекомендациям специалиста, взрослому человеку следует потреблять 1 000 мг кальция в день, а с возрастом этот показатель может быть увеличен до 1 200 мг. Это помогает предотвратить развитие остеопороза и снизить вероятность переломов, особенно у пожилых людей. Увеличенное потребление кальция также необходимо во время беременности и в период грудного вскармливания у женщин, поэтому регулярный анализ уровня кальция в крови является важным.

Доктор Малиновская предупреждает, что обмен кальция регулируется витамином D, паратиреоидным гормоном и кальцитонином. Дефицит витамина D, расстройства пищевого поведения, прием некоторых лекарств и наличие целиакии могут привести к снижению уровня кальция.

Для поддержания оптимального уровня кальция в рацион рекомендуется включать йогурты, творог, кефир, твердые сорта сыра, а также листовые овощи, брокколи, горох, нут, чечевицу, орехи, яичный желток и консервированные сардины. Однако важно помнить, что избыточное потребление этих продуктов или употребление большого количества биодобавок не оправдано, сообщает - "Вести Подмосковья".