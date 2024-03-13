Почему интервальное голодание нежелательно для беременных и кормящих матерей

Опасности интервального голодания для здоровья: особенности для людей с РПП и сахарным диабетом

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интервальное голодание, которое переводит организм на внутренние ресурсы, является категорически противопоказанным для беременных женщин, кормящих матерей и людей с расстройствами пищевого поведения (РПП), подчеркнула опытный врач-нутрициолог Екатерина Несвит.

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"Соблюдение интервального голодания не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает от диагностированных РПП, имеет историю сахарного диабета, низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)", предупредила Несвит.

Она отметила, что гипогликемия является проявлением инсулинорезистентности, что делает перенос голода трудным для таких людей, у которых могут возникать симптомы, такие как дрожь рук или потливость. Интервальное голодание также может негативно сказываться на состоянии здоровья у людей с серьезными заболеваниями печени и недостаточным весом.