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Почему интервальное голодание нежелательно для беременных и кормящих матерей

Опасности интервального голодания для здоровья: особенности для людей с РПП и сахарным диабетом

0:53
Здоровье

Интервальное голодание, которое переводит организм на внутренние ресурсы, является категорически противопоказанным для беременных женщин, кормящих матерей и людей с расстройствами пищевого поведения (РПП), подчеркнула опытный врач-нутрициолог Екатерина Несвит.

Опасности интервального голодания для здоровья: особенности для людей с РПП и сахарным диабетом
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"Соблюдение интервального голодания не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает от диагностированных РПП, имеет историю сахарного диабета, низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)", предупредила Несвит.

Она отметила, что гипогликемия является проявлением инсулинорезистентности, что делает перенос голода трудным для таких людей, у которых могут возникать симптомы, такие как дрожь рук или потливость. Интервальное голодание также может негативно сказываться на состоянии здоровья у людей с серьезными заболеваниями печени и недостаточным весом.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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