Какие начинки для блинов самые полезные, объяснила диетолог Соломатина

Диетолог Соломатина перечислила самые полезные начинки для блинов

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как сделать потребление блинов максимально полезным.

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В России стартовала Масленица, традиционным блюдом которой являются блины. Эксперт по питанию объяснила, какие начинки стоит добавлять в блины, чтобы не навредить здоровью.

Ранее Соломатина назвала допустимое для поедание число блинов в день.

Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" советует выбирать для блинных начинок капусту или шпинат. Для сладких начинок, по её словам, хорошо подойдут замороженные ягоды — черника, земляника или вишня.

Рекомендует специалист начинять блины дикой рыбой, богатой полиненасыщенными жирными кислотами. Диетолог призывает употреблять блины в качестве основного блюда, а не в дополнение к нему.