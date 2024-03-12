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Как уберечь себя: ученые советуют избегать ультрапереработанных продуктов

Риск для здоровья: ученые обнаружили опасность ультрапереработанной пищи

1:51
Здоровье

Ученые, проведя анализ питания почти 10 миллионов жителей США, пришли к выводу, что ультрапереработанная еда может постепенно угрожать жизни.

Риск для здоровья: ученые обнаружили опасность ультрапереработанной пищи
Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Исследователи внимательно изучили влияние ультрапереработанной еды на здоровье людей. Результаты исследования показали, что эта категория продуктов существенно увеличивает риск возникновения различных негативных последствий, которые могут привести к повышенной смертности, включая более 30 видов заболеваний.

Самые серьезные и опасные последствия употребления ультрапереработанной пищи отмечаются в отношении сердечно-сосудистой системы, метаболизма и функционирования мозга.

Чтобы понять, что представляет собой ультрапереработанная еда, необходимо обратить внимание на структуру современного питания, характерного для американского образа жизни. Эти продукты проходят через множество технологических процессов, таких как измельчение, очищение, обогащение, добавление большого количества Е-добавок и ароматизаторов, а также химическая обработка. Подавляющее большинство продуктов, представленных на полках супермаркетов, относятся к ультрапереработанным. Однако многие ошибочно полагают, что в эту категорию входят только фастфуд, чипсы и газировка, тогда как на самом деле это касается гораздо большего ассортимента продуктов. Например, колбасные изделия и полуфабрикаты, популярные среди потребителей, часто содержат множество пищевых добавок.

Чтобы защитить свое здоровье, рекомендуется отдавать предпочтение цельнокусковой натуральной продукции из мяса, птицы и рыбы, без добавления специальных соусов и маринадов, и готовить ее дома. При покупках в отделе овощей и фруктов следует выбирать натуральные продукты. Отказ от ультрапереработанных продуктов — это шаг к заботе о своем здоровье и благополучии.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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