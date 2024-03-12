Как уберечь себя: ученые советуют избегать ультрапереработанных продуктов

Риск для здоровья: ученые обнаружили опасность ультрапереработанной пищи

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые, проведя анализ питания почти 10 миллионов жителей США, пришли к выводу, что ультрапереработанная еда может постепенно угрожать жизни.

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Исследователи внимательно изучили влияние ультрапереработанной еды на здоровье людей. Результаты исследования показали, что эта категория продуктов существенно увеличивает риск возникновения различных негативных последствий, которые могут привести к повышенной смертности, включая более 30 видов заболеваний.

Самые серьезные и опасные последствия употребления ультрапереработанной пищи отмечаются в отношении сердечно-сосудистой системы, метаболизма и функционирования мозга.

Чтобы понять, что представляет собой ультрапереработанная еда, необходимо обратить внимание на структуру современного питания, характерного для американского образа жизни. Эти продукты проходят через множество технологических процессов, таких как измельчение, очищение, обогащение, добавление большого количества Е-добавок и ароматизаторов, а также химическая обработка. Подавляющее большинство продуктов, представленных на полках супермаркетов, относятся к ультрапереработанным. Однако многие ошибочно полагают, что в эту категорию входят только фастфуд, чипсы и газировка, тогда как на самом деле это касается гораздо большего ассортимента продуктов. Например, колбасные изделия и полуфабрикаты, популярные среди потребителей, часто содержат множество пищевых добавок.

Чтобы защитить свое здоровье, рекомендуется отдавать предпочтение цельнокусковой натуральной продукции из мяса, птицы и рыбы, без добавления специальных соусов и маринадов, и готовить ее дома. При покупках в отделе овощей и фруктов следует выбирать натуральные продукты. Отказ от ультрапереработанных продуктов — это шаг к заботе о своем здоровье и благополучии.