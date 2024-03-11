Новое исследование: эффективность жидкости с фторидом диамина серебра в борьбе с кариесом

Доступное решение против кариеса: жидкость с фторидом диамина серебра

Исследователи из Нью-Йоркского колледжа стоматологии (NYU) выяснили, что более доступная по цене жидкость для борьбы с кариесом, содержащая фторид диамина серебра, оказывает эффективное действие против кариеса.

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По сообщению, изначально фторид диамина серебра получил одобрение в США для лечения чувствительных зубов. Он обладает свойством запечатывать поверхность зубов, уничтожать бактерии, ответственные за развитие кариеса, а также способствовать реминерализации зубов, что предотвращает их дальнейшее разрушение.

Новое исследование подтвердило, что этот раствор является эффективной альтернативой дорогостоящим стоматологическим герметикам. Стоматологические герметики — это специальные покрытия на основе полимерных композитов, предназначенные для защиты зубов с фиссурами — областями, подверженными высокому риску развития кариеса. Эти составы применяются стоматологами на жевательной поверхности для предотвращения воздействия кислот и образования налета на эмали. Стоит отметить, что фторид диамина серебра является более экономичным вариантом по сравнению с традиционными герметиками.

Кроме того, исследование, проведенное среди 4000 медицинских работников, показало, что этот раствор может быть нанесен гигиенистами или медсестрами, что существенно расширяет доступ к стоматологическим услугам.