Ожирение и здоровый вес: советы главного врача Минздрава России

Избыточный вес и здоровье: экспертные советы по борьбе с ожирением

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В честь Всемирного дня борьбы с ожирением, отмечаемого 4 марта, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей медицинской практике, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина поделилась несколькими диетологическими рекомендациями по сохранению здорового веса.

Фото: https://i0.wp.com/post.healthline.com/wp-content/uploads/2022/01/b12-salmon-fish-eggs-cheese-1296x728-header.jpg?h=1528

По словам эксперта, ожирение представляет собой фактор риска многих неинфекционных заболеваний. Самым достоверным показателем для контроля за весом является индекс массы тела (ИМТ). Чтобы правильно определить этот показатель, нужно разделить вес человека в килограммах на квадрат роста в метрах. Значение от 20 до 25 кг/м² считается нормальным, от 25 до 29 кг/м² — избыточным, а свыше 30 кг/м² — ожирением.

Именно избыточный вес повышает вероятность развития заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет второго типа, рак и прочие. Так, каждые дополнительные 5% от нормы веса увеличивают риск повышения артериального давления на 20-30%. Распространенность диабета второго типа у людей с диагностированным ожирением на 3-7 раз выше, чем у лиц с нормальным весом, и в 20 раз больше при ИМТ более 35 кг/м².

Для поддержания здорового веса или его снижения рекомендуется сократить калорийность пищи на 500-1000 ккал от суточной нормы. "Для потери веса калорийность пищи должна быть на 500-1000 ккал меньше, чем потребление энергии организмом. При этом суточное потребление калорий для женщин должно составлять не менее 1200 ккал/сутки, а для мужчин — 1500 ккал/сутки", — предупреждает терапевт.

Также следует увеличить употребление овощей и фруктов, соблюдать баланс белков, обязательно пить 1,5-2 литра воды в день и ограничить потребление жиров и углеводов. Важно придерживаться определенного режима приема пищи и увеличивать физическую активность. Общий акцент делается на том, что правильное питание и здоровый образ жизни могут помочь предотвратить негативные последствия ожирения для организма.