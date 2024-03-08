Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет
СМИ считают, что процесс назначения нового генсека НАТО затянется
Аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов оценил обновление
Весной ожидается спрос на страховки для электросамокатов
Появилась информация о происходящем с ВСУ под Авдеевкой
В результате атаки ВСУ есть жертвы
Группа ученых выявила устойчивость к радиации у чернобыльских червей
Артист Филипп Киркоров появился на сцене в золотом костюме
Ученые ведут исследование по воскрешению мамонтов
Не попадайте в ловушку: распространенные ошибки в питании при диете

Почему ваша диета не работает: ошибки в питании, которые стоит избежать

2:20
Здоровье

Многим из нас, наверное, знакомы ситуации, когда попытки сбросить вес заканчиваются провалом — вес либо не уменьшается, а наоборот, увеличивается, даже при соблюдении строгой диеты и отказа от многих продуктов.

Почему ваша диета не работает: ошибки в питании, которые стоит избежать
Фото: eatingwell.com by CARSON DOWNING

Одной из основных причин этого является то, что существует множество тонкостей в питании во время похудения, не знание или несоблюдение которых могут помешать нашему организму эффективно избавляться от лишних жировых запасов и формировать желаемые контуры.

В данной статье мы рассмотрим три таких распространенных ошибки в питании и предложим способы их избежать.

  • Пропуск завтрака. Пропуск завтрака — большая ошибка! Ведь после 8 и более часов ночного сна организм нуждается в питании, чтобы восполнить энергию, восстановить силы и ускорить обмен веществ после пробуждения, особенно если мы стремимся похудеть. Поэтому важно не пропускать завтрак, который должен быть богат белками, углеводами, жирами и витаминами.
  • Пропуск приемов пищи. Не следует пропускать приемы пищи. Часто, увлекаясь работой или делами, мы забываем покушать. Мы думаем: "Я еще немного поработаю и потом поем", и так продолжается весь день, в результате чего организм не получает достаточно питания. Когда мы в конце дня наконец возвращаемся домой, мы испытываем сильный голод и едим гораздо больше, чем обычно, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Вместо этого рекомендуется питаться регулярно и небольшими порциями, а в качестве перекусов выбирать ягоды, фрукты, орехи, зерновые продукты, белковые коктейли и творог.
  • Отказ от еды после 18:00. Если вы не планируете есть после 18:00, учитывая, что до сна у вас около 5 часов и еще 8 часов вы проведете в постели, то становится очевидно, что ваш организм останется без питания примерно 12-13 часов. Это не очень хорошо, потому что к следующему приему пищи организм уже знает, что предстоит ему еще одно длительное голодание, и начинает откладывать калории "на черный день".

Чтобы этого избежать, рекомендуется перекусывать за два-три часа до сна, выбирая такие продукты, как рыба, яйца, творог и овощи.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Полынь — полезный сорняк на участке
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Последние материалы
Финляндия обязывает убрать из страны авто с российскими номерами
Экономист Иванова-Швец предрекла дальнейшее снижение уровня бедности в России
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка
Лучшие песни 2023 года для тренировок
Экс-солист группы "АукцЫон" призвал Ивана Урганта объясниться по поводу СВО
Топ-3 самые необычные кошки
Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом из-за документальных фильмов о ней
Чем отличается бальзам для волос от кондиционера
Джиджи Хадид отказалась идти с Брэдли Купером на "Оскар" из-за дочери
Моторист Степанцов назвал ошибки при установке ремня ГРМ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников