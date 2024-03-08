Не попадайте в ловушку: распространенные ошибки в питании при диете

Многим из нас, наверное, знакомы ситуации, когда попытки сбросить вес заканчиваются провалом — вес либо не уменьшается, а наоборот, увеличивается, даже при соблюдении строгой диеты и отказа от многих продуктов.
Фото: eatingwell.com by CARSON DOWNING
Одной из основных причин этого является то, что существует множество тонкостей в питании во время похудения, не знание или несоблюдение которых могут помешать нашему организму эффективно избавляться от лишних жировых запасов и формировать желаемые контуры.
В данной статье мы рассмотрим три таких распространенных ошибки в питании и предложим способы их избежать.
Пропуск завтрака. Пропуск завтрака — большая ошибка! Ведь после 8 и более часов ночного сна организм нуждается в питании, чтобы восполнить энергию, восстановить силы и ускорить обмен веществ после пробуждения, особенно если мы стремимся похудеть. Поэтому важно не пропускать завтрак, который должен быть богат белками, углеводами, жирами и витаминами.
Пропуск приемов пищи. Не следует пропускать приемы пищи. Часто, увлекаясь работой или делами, мы забываем покушать. Мы думаем: "Я еще немного поработаю и потом поем", и так продолжается весь день, в результате чего организм не получает достаточно питания. Когда мы в конце дня наконец возвращаемся домой, мы испытываем сильный голод и едим гораздо больше, чем обычно, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Вместо этого рекомендуется питаться регулярно и небольшими порциями, а в качестве перекусов выбирать ягоды, фрукты, орехи, зерновые продукты, белковые коктейли и творог.
Отказ от еды после 18:00. Если вы не планируете есть после 18:00, учитывая, что до сна у вас около 5 часов и еще 8 часов вы проведете в постели, то становится очевидно, что ваш организм останется без питания примерно 12-13 часов. Это не очень хорошо, потому что к следующему приему пищи организм уже знает, что предстоит ему еще одно длительное голодание, и начинает откладывать калории "на черный день".
Чтобы этого избежать, рекомендуется перекусывать за два-три часа до сна, выбирая такие продукты, как рыба, яйца, творог и овощи.
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