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Терапевт Колесник перечислила продукты с чрезмерно высоким содержанием "скрытой" соли

Терапевт назвала продукты с высокой концентрацией "скрытой" соли

0:48
Здоровье

Терапевт Этери Колесник предупредила, что скрытая соль содержится в больших количествах в привычных продуктах питания. 

Терапевт назвала продукты с высокой концентрацией "скрытой" соли
Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

Медик объяснила, что около 5 процентов соли содержится в естественных продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, яйцах, рыбе, мясной и молочной продукции. Повышают концентрацию соли хозяйки при приготовлении пищи. 

Ранее эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала о вреде сахара. 

Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что до 80 процентов соли содержится в пищевых продуктах, которые подверглись заводской переработке.

Соль в больших количествах, по словам Колесник, добавляют в сыр, хлеб, колбасу, консервы, чипсы, кондитерскую продукцию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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