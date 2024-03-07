Терапевт Колесник перечислила продукты с чрезмерно высоким содержанием "скрытой" соли

Терапевт Этери Колесник предупредила, что скрытая соль содержится в больших количествах в привычных продуктах питания.
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Медик объяснила, что около 5 процентов соли содержится в естественных продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, яйцах, рыбе, мясной и молочной продукции. Повышают концентрацию соли хозяйки при приготовлении пищи.
Ранее эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала о вреде сахара.
Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что до 80 процентов соли содержится в пищевых продуктах, которые подверглись заводской переработке.
Соль в больших количествах, по словам Колесник, добавляют в сыр, хлеб, колбасу, консервы, чипсы, кондитерскую продукцию.
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