Врач Кашух: "Избыток в рационе сахара приводит к отёкам"

Железная причина бросить есть сахар

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Опухшее лицо, отекшие лодыжки, мешки под глазами — все это может быть связано не только с болезнями, но и с погрешностями в питании. Какие продукты задерживают жидкость в организме — рассказала читателям Pravda.Ru гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

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Одна из причин развития отеков — недостаточное поступление белка в организм. В группе риска — веганы, люди с хронической диареей, вызванной воспалением в кишечнике (белок у них не усваивается как следует), а также пациенты с тяжелой недостаточностью функции печени и поджелудочной железы, отмечает врач.

Однако гораздо чаще к отекам приводит вовсе не дефицит белка, а избыток в рационе сахара и других простых углеводов, соли и алкоголя.

"Всего 1 г поваренной соли способен задержать в организме около 100 мл жидкости. Сахар в свою очередь заставляет почки запасать соль. Итог тот же — задержка воды и отеки. Алкоголь действует иначе — этанол срабатывает как мочегонное средство. Организм пытается сопротивляться потере воды и начинает запасать ее в тканях. Возникает отечность", — объясняет Екатерина Кашух.