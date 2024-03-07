Как выбрать кефир в магазине: важные моменты, на которые нужно обращать внимание

При выборе кефира в магазине, помимо производителя и срока годности, следует обращать внимание на процент содержания жира.
Специалисты по здоровому питанию рекомендуют остановить свой выбор на кефире с содержанием жира от 2,5% до 3,2%.
Не стоит покупать обезжиренный кефир, так как в нем содержится незначительное количество полезных веществ. Также следует избегать приобретения кефира с длительным сроком годности, так как это может свидетельствовать о применении растительных жиров и искусственных эмульгаторов при его производстве. Естественный срок годности натурального кефира составляет от 10 до 14 дней.
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