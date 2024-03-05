Связь электронных сигарет и питания с головной болью у детей

Увеличенный риск головных болей у детей: влияние электронных сигарет и питания

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование электронных сигарет и нерегулярное питание установлены взаимосвязанными с повышенным риском возникновения частых головных болей у детей и подростков.

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Исследование, охватившее почти 5 миллионов детей в возрастной группе от 5 до 17 лет, показало, что около 6% из них сталкиваются с головными болями чаще одного раза в неделю. Ученые пришли к выводу, что регулярные завтраки и ужины в кругу семьи напрямую связаны с снижением вероятности возникновения головной боли на 8%, учитывая такие факторы, как пол, возраст, доход и образ жизни.

Опрошенные в возрастной группе от 12 до 17 лет рассказали о своей частоте употребления алкоголя, табака, электронных сигарет и каннабиса. Учитывая другие переменные, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление электронных сигарет связано с удвоением вероятности появления головной боли. Кроме того, участники, страдающие от расстройств настроения или тревожности, имели в два раза больший риск развития головной боли.

Интересно, что привычки сна, время, проведенное перед экраном, и употребление других психоактивных веществ, согласно исследованию, не связаны с риском возникновения головной боли.