Закаливание: между пользой и опасностью

Закаливание и старение: связь, которую следует учитывать

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Общепринято считать, что закаливание, которое включает обливание холодной водой или принятие ледяных ванн, благотворно воздействует на молодость и здоровье.

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Однако, по словам эндокринолога Зухры Павловой, такие процедуры могут представлять опасность для организма. Врач подчеркнула, что такие методы могут вызывать стресс и ускорить процесс старения. Павлова пояснила, что при экстремальных температурах организм выделяет больше адреналина и кортизола - гормонов, активирующихся в стрессовых ситуациях.

Переохлаждение может способствовать преждевременному старению, если закалка не проводится регулярно. Более того, вместо редких простуд можно столкнуться с обратным эффектом.

Процедура закаливания имеет противопоказания: например, пациентам с гипертонической болезнью и людям с сердечно-сосудистыми проблемами лучше воздержаться от чрезмерной закалки, пояснила Павлова. По мнению врача, важно различать закаливание и переохлаждение. Также необходимо одеваться соответственно погоде - например, голые щиколотки могут подорвать иммунитет и увеличить риск заболеваний.





