Закаливание: между пользой и опасностью

Общепринято считать, что закаливание, которое включает обливание холодной водой или принятие ледяных ванн, благотворно воздействует на молодость и здоровье.
Однако, по словам эндокринолога Зухры Павловой, такие процедуры могут представлять опасность для организма. Врач подчеркнула, что такие методы могут вызывать стресс и ускорить процесс старения. Павлова пояснила, что при экстремальных температурах организм выделяет больше адреналина и кортизола - гормонов, активирующихся в стрессовых ситуациях.
Переохлаждение может способствовать преждевременному старению, если закалка не проводится регулярно. Более того, вместо редких простуд можно столкнуться с обратным эффектом.
Процедура закаливания имеет противопоказания: например, пациентам с гипертонической болезнью и людям с сердечно-сосудистыми проблемами лучше воздержаться от чрезмерной закалки, пояснила Павлова. По мнению врача, важно различать закаливание и переохлаждение. Также необходимо одеваться соответственно погоде - например, голые щиколотки могут подорвать иммунитет и увеличить риск заболеваний.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.