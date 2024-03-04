Сахарный диабет не всегда может наступить после злоупотребления сладким

Врач Мясников рассказал, кому грозит сахарный диабет

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников рассказал, что сахарный диабет может наступить при употреблении пищи, богатой быстрыми углеводами. Среди этих продуктов белый хлеб, макароны, рис. Продукты с высоким содержанием сахара могут вызывать диабет при регулярном и превышенном употреблении.

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В то же время врач предупредил, что сахарозаменители являются на самом деле далеко не безвредными биологическими добавками, а веществами, способными нарушить обмен веществ и спровоцировать онкологические проблемы.

Признаками сахарного диабета являются повышенная жажда, потеря чувствительности к сахару, кожные заболевания.