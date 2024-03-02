Улучшение работы ЖКТ: топ-5 продуктов для поддержания здоровья и иммунитета

Забота о микробиоме: ключевые продукты для здоровья пищеварения и обмена веществ

Здоровье наше непосредственно зависит от состояния микробиома в нашем желудочно-кишечном тракте. Чтобы поддерживать иммунитет и все функции организма, важно следить за сбалансированным и разнообразным питанием.

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Некоторые продукты особенно эффективны в поддержке здоровья пищеварения. Сегодня вместе с диетологом Марией Юрьевной Капраловой мы рассмотрим пять лучших продуктов для улучшения работы ЖКТ.

Кисломолочные продукты . На первом месте стоят йогурт и кефир, богатые пробиотиками, которые способствуют здоровью и иммунитету полезных бактерий в кишечнике, предотвращая дисбактериоз.

. На первом месте стоят йогурт и кефир, богатые пробиотиками, которые способствуют здоровью и иммунитету полезных бактерий в кишечнике, предотвращая дисбактериоз. Продукты с высоким содержанием клетчатки . Клетчатка является не только "метлой" для ЖКТ, но и питанием для микробиома, а также улучшает перистальтику кишечника. Овощи, фрукты и ягоды, такие как брокколи, тыква, шпинат, яблоки и груши, особенно полезны.

. Клетчатка является не только "метлой" для ЖКТ, но и питанием для микробиома, а также улучшает перистальтику кишечника. Овощи, фрукты и ягоды, такие как брокколи, тыква, шпинат, яблоки и груши, особенно полезны. Чеснок . Чеснок — мощный антибактериальный продукт, который снижает воспалительные процессы, активирует расщепление жиров и укрепляет иммунитет.

. Чеснок — мощный антибактериальный продукт, который снижает воспалительные процессы, активирует расщепление жиров и укрепляет иммунитет. Пряности . Имбирь и куркума обладают противовоспалительными свойствами. Куркума также помогает работе печени, а имбирь улучшает выработку желудочного сока и уменьшает расстройства желудка.

. Имбирь и куркума обладают противовоспалительными свойствами. Куркума также помогает работе печени, а имбирь улучшает выработку желудочного сока и уменьшает расстройства желудка. Орехи и семена. Грецкие орехи, кедровые орехи, семечки тыквы, льняное семя, кунжут и другие орехи и семена — это источники качественных жиров, растительных белков и полезных микроэлементов, которые поддерживают работу ЖКТ.

Регулярное употребление этих продуктов поможет поддерживать здоровье пищеварения и обмен веществ, что в свою очередь благоприятно скажется на общем состоянии организма. Помните, что здоровье кишечника влияет даже на наше настроение, поэтому правильное питание — залог вашего благополучия и хорошего самочувствия!